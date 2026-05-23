２２日深夜放送のテレビ朝日系「しくじり先生俺みたいになるな！！」（金曜・深夜０時４５分）に、サッカー元日本代表ＦＷの柿谷曜一朗氏（３６）がゲスト出演。番組冒頭で「僕はとにかくしくじりまくってます。絶対にしくじり先生に呼んでほしいと、現役やめた時から思ってたんです」と話し、天才と呼ばれ１６歳でプロ契約選手となってからの“しくじり”を語った。小学生時代から“飛び級”で上級生とプレーするなどずば抜