◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２３日・みずほペイペイドーム）日本ハムの“二刀流”矢沢宏太投手が、今季初めてマウンドに上がった。ソフトバンク８点リードの８回、この日昇格したばかりの高卒２年目右腕・清水大が登板。１点を失い２死一、二塁としたところで２８球を投げ、新庄監督は２４年以来登板のない矢沢をマウンドに送った。２４年に１７試合に登板した左腕だが、昨季から野手に専念。今季もキャンプから