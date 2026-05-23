◆パ・リーグソフトバンク１１―１日本ハム（２３日・みずほペイペイドーム）日本ハムは逆転負けで、借金２となり４位転落。ソフトバンク戦はワーストを更新する開幕７連敗となり、あと１勝に迫っている新庄剛志監督の通算３００勝はまたもお預けとなった。指揮官は「明日明日、明日勝つばい」と博多弁で２４日の必勝を誓った。打線は２回、１死満塁からカストロの右犠飛で先制。しかし３回、先発の細野が捕まった。３回、