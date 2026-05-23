野球の独立リーグ「四国アイランドリーグｐｌｕｓ」は２３日、高知ファイティングドッグスの佐々木斗夢監督（２９）に２試合、中溝治尋内野手（２４）に３試合の出場停止処分を科したことを発表した。同リーグによると、今月１９日に行われ、３―４で敗れたロッテ・ジャイアンツ戦で公式記録員に対する不適切行為があったという。リーグ側の説明では、佐々木監督は判定に対し、試合中に継続して抗議し、イニング間には記録室付