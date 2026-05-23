◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２３日、東京競馬場初の関東遠征となったレイクラシック（牝３歳、栗東・新谷功一厩舎、父キタサンブラック）は、１１時５８分に決戦の地・東京競馬場に到着した。高岡助手は「普段からおとなしい馬なので、馬運車でも変わらず落ち着いていました」と輸送中の様子を伝えた。これまで４戦しているが、掲示板を外したのは２戦目の未勝利戦だけと安