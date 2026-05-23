２３日午後、大阪市住吉区の長居公園近くで道路から水が溢れ、一時冠水しました。 【写真を見る】“６０年前に敷設”水道管が破裂か…長居公園近くで道路が一時冠水大阪・住吉区 水道管が破裂したとみられていて、周辺の道路で現在も通行規制が行われています。 午後０時半前、大阪市住吉区長居東の住宅街で、近隣住民から「道路から水が漏れています」と消防に通報がありました。 警察などによりますと、道路の一部