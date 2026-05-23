大人になってから親友ができないと悩む人は多い。しかし、「何でも言い合える相手」を持つことが本当に幸せにつながるのだろうか。芸人・山田ルイ53世が、無理のない人付き合いのコツについて語る。※本稿は、芸人の山田ルイ53世『僕たちにはキラキラ生きる義務などない』（大和書房）の一部を抜粋・編集したものです。ラジオ番組の取材終了後に店主の口から驚きの一言人の記憶など、脳のシナプスが産み出した幻影に過ぎぬ。……