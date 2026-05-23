◆独立リーグ交流戦ＢＣ栃木７―７巨人３軍（２３日・小山）巨人３軍は乱打戦の末、引き分けに終わった。初回に４番・竹下の適時打で先制したが、５回に逆転を許すなど５失点。６回にはさらに２点を失った。それでも１―７の７回に田上の２点適時二塁打などで３点を奪うと、８回は相沢がソロをマーク。９回はフェリスが同点の２点適時打を放った。育成４年目の相沢は３軍戦６本塁打で竹下に並びチームトップ。打率も３割２