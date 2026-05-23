【ナイロビ共同】セネガルのファイ大統領は22日、ソンコ首相を解任し、内閣を解散させた。両氏はここ数カ月、財政政策などを巡って対立を深めていた。欧米メディアが伝えた。セネガルは債務問題を抱えており、解任で国際通貨基金（IMF）との融資交渉が遅れる恐れがある。ソンコ氏は2024年の大統領選で有力候補とされていたが、名誉毀損罪で有罪判決を受けたため出馬できなかった。同じ政党に所属していたファイ氏が代わりに立