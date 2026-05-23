歌手和田アキ子（76）が23日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午後1時）に出演。東京競馬場での国歌斉唱を振り返った。番組では、和田が24日放送のフジテレビ系「みんなのKEIBA」に出演することを告知。アシスタントのフリーアナ垣花正は「アッコさんが東京競馬場に降臨するのは、競馬の番組出演ではなく2004年ジャパンカップ以来22年ぶりで、この時は君が代を独唱