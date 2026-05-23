女優貫地谷しほり（40）が23日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。家事をめぐってダウンタウン浜田雅功（63）からツッコミを食らった。07年後期NHK連続テレビ小説「ちりとてちん」でヒロインを務めた貫地谷は、上方落語の定席「天満天神繁昌亭」や、自身がゲーム声優を務めた「バイオハザードレクイエム」を制作するカプコンなど、自身にゆかりのある場所をぶらり歩きした。貫地谷は19年に一