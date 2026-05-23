シュートボクシング「笠原三兄弟」の長男で、３階級王者の笠原弘希（２６）が、６月２１日に東京・後楽園ホールで行われる「ＳＨＯＯＴＢＯＸＩＮＧ２０２６ａｃｔ．３」で、日本スーパーライト級王者イモト・ボルケーノ（２７）と対戦することになり、２３日に東京・台東区民会館で行われた記者会見に出席。タイトル獲得となれば史上初の４階級制覇となり「あれが去年のバストバウトだと思うので、今回はそれ以上に最高の