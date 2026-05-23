女子プロレス「マリーゴールド」２３日の大田区大会に?極悪女王?ダンプ松本（６５）が参戦。対戦したメガトンと代表のロッシー小川氏（６９）に熱いエールを送った。この日「極悪女王Ｄ」として参戦したダンプはインディペンデント・ワールド・ジュニアヘビー級王者であるメガトンとスペシャルシングルマッチで激突。竹刀を振り回して、メガトンを恐怖のどん底に突き落とした。さらにダンプはセコンド陣を介入させて数的有利