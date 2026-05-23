よもぎの魅力を現代生活に合う形で届ける古くから食や民間療法に用いられてきたよもぎは、香りのよさや栄養価の高さが特徴。「THE YOMOGI STAND」は、身近でありながら日常的に取り入れる機会が少なくなったよもぎをもっと気軽に楽しんでほしい、そして国内外の人々に熊本・阿蘇で栽培しているよもぎの素晴らしさを知ってほしいという思いから誕生しました。店内はコンパクトながら、白を基調としたミニマルな空間。ところどころに