女優キム・ギュリの自宅に強盗が侵入した当時の緊迫した様子が防犯カメラに捉えられていた。キム・ギュリと知人は、靴も履けないまま雨の中へ飛び出し、市民に助けを求めていた。【画像】キム・ギュリ、濡れ場で代役拒否のワケ5月22日、警察によると、ソウル鍾路(チョンノ)警察署は強盗致傷の疑いが持たれている40代のA氏を逮捕し、取り調べを進めている。A氏は5月20日午後9時ごろ、ソウル市鍾路区の北村(プクチョ)韓屋村にあるキ