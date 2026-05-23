Netflixで配信されるやいなや瞬く間に注目を集め、劇場公開もロングラン上映、興行収入20億円突破の大ヒット。まさに破“竹”の勢いな『超かぐや姫!』の奥深き魅力を、キャストインタビューで迫りました！夏吉ゆうこ as かぐやゲーミング電柱から現れた謎多き少女。彩葉プロデュースのもとツクヨミのライバーになる。パンケーキが好き。ハチャメチャだけど筋が通ってるそのマインドが好き呑み込みきれない情報量と深いストーリーで