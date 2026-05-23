資料瀬戸大橋 中国経済産業局は2026年６月18日午後1時から岡山市北区駅前町のももたろう・スタートアップカフェで、「CONNECT―地域との共創―」と題した交流イベントを開催します。 中国経産局と四国経産局が2023年に地域のスタートアップ支援を目的に創設した「J-Startup WEST」が3周年を迎えたのを記念して行うものです。これまでに66社がスタートアップとして選定され、サポート