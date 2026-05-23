資料香川県空撮 四国経済産業局は、2026年6月19日午後2時からかがわ国際会議場（高松市サンポート）で、スタートアップに投資する全国の企業らが参加する「CVC vs CVC」と連携した交流会を開催します。 「CVC」はコーポレート・ベンチャーキャピタルの略で、企業が自己資金をスタートアップに投資して自社の事業との相乗効果（シナジー）を狙う仕組みです。 CVCに取り組む