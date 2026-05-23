製造品質は現代のアストンに劣らないアストン マーティンDB9の、流麗なボディへ埋め込まれたドアハンドルを引くと、斜め上方12度へ巨大なスワンウィング・ドアが開く。ドア底辺を縁石へ当てないための配慮だが、優雅な印象を一層強く与えもする。【画像】ブランド最高傑作の1台アストン マーティンDB9DB4と5DB11に最新の12も全152枚インテリアは、落ち着いたブラック・レザー。ガラスエリアより上はグレーで、ステアリング