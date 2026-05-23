ブランドの方向性を顕示したヴァンキッシュ新しいアストン マーティンの創出は、簡単なタスクではない。そもそも、優れた評価を得るクルマ作りすら難しい。美しい容姿を与え、環境基準を満たしつつ、白眉の運転体験を叶える必要がある。【画像】ブランド最高傑作の1台アストン マーティンDB9DB4と5DB11に最新の12も全152枚加えてアストン マーティンの場合は、歴代が築き上げた基準を超えなければならない。動的な特性には