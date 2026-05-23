日中関係が冷え込む中、赤沢経済産業大臣は中国の閣僚と「立ち話」をしたと明らかにしました。高市総理の台湾有事をめぐる発言以降、日中の閣僚の立ち話は初めてです。江蘇省蘇州市での国際会議に出席するため中国を訪問した赤沢経済産業大臣。日中関係が悪化して以降、政治家や経済界の交流が途絶えていましたが、きょうの会見で昨夜、王文濤商務相と「立ち話」をしたと明らかにしました。赤沢亮正 経済産業大臣「（昨夜の）