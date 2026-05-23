◇パ・リーグソフトバンク11―１日本ハム（2026年5月23日みずほペイペイD）ソフトバンクが16安打11得点の大勝で3位浮上した。就任3年目の小久保裕紀監督（54）は通算200勝の節目の勝利を開幕から対日本ハム7連勝で飾った。1点を追う3回2死一、二塁から近藤の中前打で同点。さらに2死満塁と攻め、柳田の中前2点適時打で勝ち越し。山本祐の投手強襲安打で4点目を挙げた。6回にも近藤の2点適時二塁打で追加点。7回も庄