アメリカ、ニューヨークの国連本部で開かれているNPT=核拡散防止条約の再検討会議は、最終文書を採択できないまま閉幕しました。記者「当初の予定から2時間あまりが過ぎましたが、いまだ最終会合が始まるめどは立っていません」閉幕当日もギリギリまで水面下での交渉が続いたNPT再検討会議。最終文書案は採択にこぎ着けるため、これまで4度の改訂が行われ全体会合は予定より大幅に遅れて始まりました。議長は「合意に至る状況には