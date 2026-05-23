◇パ・リーグ日本ハム１―11ソフトバンク（2026年5月23日みずほペイペイD）日本ハムが11失点と連日の大量失点で4位転落。開幕からの対ソフトバンク7連敗を喫した。新庄監督は「明日、明日、明日勝つバイ」とだけ言い残してベンチ裏へと消えた。先発の細野は3回4失点で今季最短KO。ノーヒットノーランを記録した3月31日のロッテ戦以降6戦勝ちなしの4敗目を喫した。中継ぎ陣も相手打線の勢いを止められず2日連続の2桁