中東情勢の影響を受け、医療用手袋の確保が一部の医療機関で困難となる中、国が備蓄する医療用手袋が23日、初めて医療機関に届けられました。23日、東京・品川区の歯科医院に届いたのは、国が備蓄する医療用手袋。医療用手袋をめぐっては中東情勢の影響を受け、一部の医療機関では確保が難しくなっていて、厚生労働省は国が備蓄する5000万枚を放出すると発表しています。この歯科医院には2000枚の医療用手袋が配送されました。院長