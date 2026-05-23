アメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれているNPT=核拡散防止条約の再検討会議に参加し、「長崎を最後の戦争被爆地に」と訴えた長崎市の鈴木史朗市長は。長崎市鈴木史朗市長「大きな失望を感じております。核兵器のない世界の実現を締約国が真に誠実に目指している、そういう姿勢が、目に見える形で示すことができなかったということ、これは強い憤りを感じております」被爆者の山川剛さんは。被爆者山川剛さん「採択できな