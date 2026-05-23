◇大相撲夏場所14日目（2026年5月23日両国国技館）22年春場所以来2度目の優勝を狙う小結・若隆景（31＝荒汐部屋）は初優勝を狙う東前頭13枚目の琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）に快勝して3敗を守り、優勝争いに踏みとどまった。立ち合いから圧力をかけて一気に土俵の外に押し出した。琴栄峰は何もできずに土俵を割り、4敗に後退した。