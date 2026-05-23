イスラエル軍に拘束された後、ギリシャ・アテネ国際空港に到着し、救急車内に横たわる「グローバル・スムード船団」の活動家＝22日（ロイター＝共同）パレスチナ自治区ガザに支援物資を届けようと海路で向かう途中でイスラエル軍に拿捕された船団の運営団体は22日、乗船していた活動家ら少なくとも15人が、イスラエル側から性的暴行を受けたと明らかにした。レイプ被害も含まれ、虐待行為で複数人が負傷して病院に搬送されたとい