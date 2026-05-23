生成AIで自身の声を無断で模倣した動画が公開されているとして、人気声優の津田健次郎さんが動画共有アプリ「TikTok」を運営する会社を相手取り、動画の削除を求める訴えを東京地裁に起こしたことが分かりました。声優の津田健次郎さんは、人気アニメ「呪術廻戦」の七海建人役などで知られていて、俳優としても活躍しています。訴状によりますと、「TikTok」で2024年7月以降、氏名不詳のアカウントが生成AIを使って津田さんの声を