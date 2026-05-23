【ニューヨーク＝山本貴徳】米ＣＢＳの深夜トーク番組「ザ・レイトショー」が２１日、最終回を迎えた。司会を務めたコメディアンのスティーブン・コルベア氏は、トランプ大統領を痛烈に風刺してきたことで知られる。ＣＢＳは番組終了について「財政上の判断」と説明してきたが、政権側への配慮があったのではないかとの疑念も出ている。最終回は元ビートルズのポール・マッカートニーさんが最後の主要ゲストとして出演した。マ