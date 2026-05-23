「広島５−３中日」（２３日、バンテリンドーム）広島が競り勝った。３−３の七回。小園の右前打で１死一塁とすると、坂倉が右中間を破る適時二塁打を放ち、勝ち越した。八回２死一、三塁からはモンテロが二塁への適時内野安打を放った。広島打線は初回、小園が右翼線への適時二塁打。三回に坂倉が、二塁への適時内野安打を放つと、四回には、石原が２年ぶりの本塁打となる左越えソロを放った。先発した森下は６回７安打