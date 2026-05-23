5月31日に投開票が行われる新潟県知事選挙で23日、高校生のボランティアが期日前投票所の業務を体験しました。ボランティアに参加したのは村上市内の高校に通う高校生です。これは、高校生に政治や選挙に関心を持ってもらうことで若者の投票率を上げようと村上市が2021年から行っているものです。高校生は案内係として、訪れた有権者が気持ちよく投票できるよう丁寧に対応していました。＜参加した高校生＞「参加してみて、意外と