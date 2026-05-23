モデルでタレントのJOYさんがXを更新。宅配ピザを頼んだ際に起こった"悲劇"の顛末を語っている。【写真】JOYさん絶句…「さすがに酷すぎ」無惨なピザJOYさんは「激疲れで帰ってきてお腹空きまくってたから大好きなピザ頼んだらこれ。」とコメントし、画像をアップ。パッケージが開かれたピザは大きく端の方に寄ってしまっていて、原型をとどめていない様子だ。JOYさんは「こんなにピザが暴れるほどの運転してたら配達員さん途中で