All About ニュース編集部では、2026年4月30日〜5月4日の期間、全国10〜60代の男性214人を対象に、30代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「唇が魅力的だと思う30代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：中村倫也／22票2位にランクインしたのは、中村倫也さんです。1986年生まれ、東京都出身の俳優、中村倫也さんです。2005年に映画『七人の弔』でデビューし