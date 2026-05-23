神戸がJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWESTを首位で突破した。５月23日に行なわれたWEST最終節で福岡と敵地で対戦。１−０で勝利し、１位を争う２位の名古屋が広島に敗れたこともあり、首位を確定させた。今季はアジア・チャンピオンズリーグとの連戦で、過密日程のなかで思うように勝点を積み上げられない時期もあった。試合後のフラッシュインタビューに対応した井手口陽介は、次のように振り返る。「前半戦の良い時