自宅で妻を殺害したとして旭山動物園の飼育員の男が逮捕された事件で男が「異性関係を疑われた」という趣旨の供述をしていることがわかりました。旭山動物園の飼育員鈴木達也容疑者はことし3月31日旭川市の自宅で妻の由衣さんを殺害した疑いが持たれています。鈴木容疑者は「ロープで首を絞めて殺した」と容疑を認めています。その後の警察への取材で鈴木容疑者が「妻に異性関係を疑われた」という趣旨の供述をしていること