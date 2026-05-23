◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（5月23日、東京ドーム）阪神の郄橋遥人投手から4点を奪った巨人打線。この日は村上頌樹投手との対戦です。巨人はここまで村上投手と2試合対戦。どちらの試合も巨人が勝利していて、対巨人の防御率を6.55にはね上げています。巨人の先発はウィットリー投手。チームとしては80球を超えると球威が落ちると評価していて、早めの援護が必要となりそうです。東京ドームデビューを華々しい数字で