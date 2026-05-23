◇Bリーグファイナル第1戦長崎69ー71琉球（2026年5月23日横浜アリーナ）2戦先勝方式の第1戦が行われ、琉球（ワイルドカード）が長崎（西地区1位）に71―69で競り勝ち、3季ぶり2度目の優勝に王手をかけた。プレーオフ初進出から頂点をうかがう長崎は終盤まで食らいついたが、敗れた。長崎は第1Qを9点に抑え込まれるなど琉球の堅守に流れをつかめず。第3Qに馬場雄大が一時逆転の3点シュートを沈めるなど巻き返したが、あと