ボートレース尼崎のルーキーシリーズ第11戦「スカパー！・JLC杯」は23日、2日目が終了した。6Rは一色颯輝（24＝愛知）が3コース捲りで快勝。インの中野希一を沈め、3連単1万2380円の高配決着に貢献した。「良くないと聞いていたけど、足は悪くないですよ。バランス型でストレスなく乗れています」出走表に掲載されている53号機の勝率は0％だが、もちろん無視していい。初日後半9Rから連勝ということを考えれば、間違いなく