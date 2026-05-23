兵庫県たつの市で親子が刺され殺害された事件で、襲った人物は玄関から出入りしていたとみられることが新たに分かりました。5月19日、たつの市の住宅で住人の田中澄惠さん（74）と次女の千尋さん（52）が何者かに首などを刺され、血を流して死亡しているのが見つかりました。解剖の結果、2人とも背中には傷がなかったことから、正面から襲われたとみられています。捜査関係者によりますと、澄惠さんは玄関の近くで、千尋さんは廊下