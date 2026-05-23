「ＤｅＮＡ０−６ヤクルト」（２３日、横浜スタジアム）ヤクルトは、“ブンブン丸野球”がさく裂した。先発全員安打で２桁安打と打線が機能して２連勝し首位の座を守った。これで先制した試合は、今季２０勝１敗と驚異的な勝率となった。初回にいきなり打者一巡の猛攻で一挙６点を奪って主導権を握った。この回は異例の４０分間の攻撃となった。一回２死後。２試合ぶりに「３番・二塁」でスタメン出場した主力・内山が右線二