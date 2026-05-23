女優の川島鈴遥（24）が23日、都内で主演映画「いろは」（監督横尾初喜）の全国公開記念舞台あいさつに登壇した。将来が見えず実家で暮らす主人公が、5年ぶりに帰ってきて妊娠しているものの相手が分からない姉（森田想）とともに、その父親探しの旅に出るロードムービー。全編長崎ロケで描かれている。映画のテーマを「自己肯定感」と紹介。SNSの発達で人との比較がしやすい時代であることに言及しつつ、作品への参加を通して