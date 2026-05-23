妻を殺害した疑いで再逮捕された北海道の旭山動物園の飼育員の男が「妻に異性関係を疑われた」と供述していることが新たに分かりました。殺人の疑いで22日再逮捕された、旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者（33）は3月31日夜、旭川市の自宅で妻の由衣さんを殺害した疑いがもたれています。鈴木容疑者は「ロープで首を絞めて殺害した」と容疑を認めています。その後の調べで、鈴木容疑者は「妻に異性関係を疑われた」などと供述し