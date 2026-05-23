◇セ・リーグ巨人・竹丸―阪神・才木（東京ドーム）DeNA・石田裕―ヤクルト・奥川（横浜）中日・高橋宏―広島・岡本（バンテリンドームナゴヤ）◇パ・リーグ楽天・藤井―ロッテ・ロング（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・ワイナンス―オリックス・山岡（ベルーナドーム）ソフトバンク・前田悠―日本ハム・北山（みずほペイペイドーム）