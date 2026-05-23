長崎―琉球第3クオーター、シュートを放つ琉球・岸本＝横浜アリーナバスケットボールのりそなBリーグのシーズン王者を決めるプレーオフ、チャンピオンシップ（CS）は23日、横浜アリーナで2戦先勝方式の決勝第1戦が行われ、3季ぶりの王座を狙う琉球（ワイルドカード）が初優勝を目指す長崎（西地区1位）に71―69で競り勝った。琉球はガードの岸本が攻撃をけん引。リバウンドでも優位に立ち、前半を36―30で折り返した。後半は