◇大相撲夏場所14日目（2026年5月23日両国国技館）人気業師で東前頭11枚目の宇良（33＝木瀬部屋）が東前頭筆頭の藤ノ川（21＝伊勢ノ海）を下して4場所ぶりの2ケタ10勝目を挙げた。スピード豊かな力士同士の対戦は激しい攻防となり、土俵際に追い込まれた宇良が体をそらして藤ノ川を突き落とした。最後は宇良が両手をあげた状態で、藤ノ川が自ら土俵の外に飛び出す形になった。藤ノ川は負け越しが決まった。