ウクライナのドローン攻撃で被害を受けた集合住宅の割れた窓ガラスを片付ける住民＝17日、モスクワ州/Reutersタリン（CNN）エストニア対外情報庁のロシン長官はCNNに対し、ロシアのプーチン大統領がウクライナとの戦争に勝利するために残された時間は尽きつつあるとの認識を示した。戦場での膠着（こうちゃく）と、ロシアの国内状況の深刻化を踏まえた発言。ロシン氏はエストニアの首都タリンにある対外情報庁の本部でインタビュー