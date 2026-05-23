「デイリースポーツ杯」（２３日、宇都宮）窓場千加頼（３４）＝京都・１００期・Ｓ１＝が直線一気の差し脚を発揮で１着。昨年４月四日市以来、今年の初優勝をつかみ取った。２着には５番手からまくりを打った菅原大也（神奈川）、３着には窓場マークの菱田浩二（京都）が入った。窓場が復活をアピールする力強い走りで優勝をつかんだ。「取れた位置から勝負。谷口（遼平＝三重）君が強いので、初日特選と同じ失敗をしないよ