栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された実行役の少年らは塀をよじ登るなどして侵入したとみられることが分かりました。この事件は5月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害され、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、実行役の16歳の少年4人が逮捕されたものです。少年4人のうち実際に現場の住宅に入った3人は正面から入ったり、塀をよじ登ったりするなど別々の経