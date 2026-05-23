◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５広島（２３日・バンテリンドーム）中日は逆転負けで、今季ワーストタイの借金１４に戻った。同点の７回に２番手の吉田が勝ち越し点を献上。今季は初登板から１０試合連続無失点と好投を続けていたが、１１度目のマウンドで初めて失点した。序盤は優位。先制されて迎えた初回に逆転すると、２回に鵜飼のソロで一時２点のリードを奪った。以降は追加点がなく、先発の大野は６回３失点。３回に不運